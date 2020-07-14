Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений, которые блокируют возможность подписания закона об игорном бизнесе.
Тексты проектов на сайте парламента в настоящее время еще не обнародованы.
Речь идет о проекте постановления об отмене решения ВР от 14 июля о принятии закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№ 2285-д-П) авторства ряда внефракционных депутатов. К ним относятся Вадим Новинский.
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Второй проект постановления - об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№ 2285-д-П1) - внесли народные депутаты от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.
Как известно, председатель ВР не может подписать и отправить на подпись президенту принятый закон, пока такие проекты постановлений не будут рассмотрены в сессионном зале и отклонены.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня, 14 июля, приняла во втором чтении и в целом закон о легализации игорного бизнеса в Украине.
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