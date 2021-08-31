Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

В Украине половине будущих пенсионеров не хватит официального трудового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Основная причина отсутствия необходимого стажа – неофициальная занятость.

Согласно расчетам Пенсионного фонда, количество лиц, которые будут иметь право на назначение пенсионных выплат при достижении определенного законодательством пенсионного возраста, будет постоянно снижаться из-за отсутствия у них необходимого страхового стажа.

Аналитики Пенсионного фонда считают, что 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет.

Согласно прогнозу Пенсионного фонда, к 2040 году ситуация не улучшится.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко