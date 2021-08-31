По мнению эксперта, сегодня украинцам надо дать возможность откладывать на старость самостоятельно.

Главными проблемами накопительной пенсионной системы в Украине являются обесценивание пенсионных сбережений, а также риск хищения средств.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал экономист Борис Кушнирук.

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На вопрос, верит ли он в накопительную пенсионную систему, экономист ответил: "В принципе, но для украинских реалий я отношусь к этому крайне скептически на ближайшие 10-15 лет. Для того чтобы была накопительная система, надо быть уверенными, что те средства, которые вы вложите, прирастут и будут большими, чем они есть сейчас, то есть не будут обесценены. Кроме того, должна быть уверенность, что их не украдут, а такие гарантии сейчас нам тоже никто не даст.

В то же время, Кушнирук выразил уверенность, что в Украине через 10-15 лет "с солидарной пенсионной системы платить будет нечем".

По мнению эксперта, сегодня украинцам надо дать возможность откладывать на старость самостоятельно.

"Если вы уменьшите налоговое давление на экономику и на людей, вы дадите им самим возможность накапливать. Попытки это централизованно делать государством завершатся лишь очередным хищением этих средств. В выигрыше будут только банкиры, зарабатывающие на самом факте обслуживания этих средств независимо от того, происходит прирост активов или нет".

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко