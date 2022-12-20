Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай – $7,6 млрд, Польша – $5 млрд и Германия – $4 млрд.

За 11 месяцев 2022 года товарооборот Украины составил $90,1 млрд. В январе-ноябре в Украину импортировали товаров на $49,4 млрд, экспортировали из Украины продукции на $40,7 млрд.

Как сообщает пресс-служба Гостаможни, страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай – $7,6 млрд, Польша – $5 млрд и Германия – $4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – $6,2 млрд, Румынию – $3,5 млрд, Турцию – $2,7 млрд.

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Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт – $13,8 млрд,

топливно-энергетические товары – $11,7 млрд,

продукция химической промышленности – $8,7 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары – $21 млрд

металлы и изделия из них – $5,7 млрд

машины, оборудование и транспорт – $3,9 млрд

ВВП Украины во время войны:

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проектом госбюджета на 2023 год был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

20 октября 2022 года Нацбанк изменил оценку падения ВВП.

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