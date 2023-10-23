Нужно выбирать качественные рабочие жидкости.

Необходимость ремонтировать двигатель не радует ни одного автовладельца. Работы по восстановлению агрегата, как и запчасти к нему, стоят дорого. А если нужно заменять мотор полностью, то затраты возрастают многократно. Поэтому опытные водители уделяют большое внимание обслуживанию двигателя, всегда вовремя заменяют моторное масло 5w30 и стараются эксплуатировать машину в рекомендованном производителем режиме. В статье мы поговорим о некоторых правилах, соблюдение которых поможет продлить срок службы автомобильного мотора.

Правила эксплуатации авто

Следуйте таким рекомендациям:

Избегать перегрева мотора. В процессе работы агрегат разогревается, и это естественный процесс. Но существует допустимый предел нагрева, при превышении которого начинаются термические деформации деталей и другие нежелательные процессы. Чтобы избежать этого, необходимо постоянно следить за эффективностью системы охлаждения, своевременно доливать охлаждающую жидкость, использовать качественное моторное масло марок Хадо 5w30, Мобил и других. Также необходимо правильно пользоваться механической коробкой передач, избегать чрезмерно резких стартов с интенсивным набором скорости и других моментов, способных вызвать перегрузку мотора. Соблюдать периодичность ТО автомобиля. Производители машин дают собственные рекомендации касательно сроков проведения технического обслуживания. Их следует придерживаться, так как периодичность ТО основана на результатах испытаний различных систем и механизмов. Если вовремя не обслужить машину, может начаться цепная реакция, когда одна поврежденная деталь вызывает появление неисправностей в соседних узлах и механизмах. Аккуратно преодолевать водные преграды. При агрессивном вождении по лужам возникает риск гидроудара двигателя. Чтобы избежать этого, водные преграды следует преодолевать аккуратно и на небольшой скорости. Помимо ущерба двигателю, наезд на лужу на высокой скорости чреват повреждениями ходовой системы и подвески, так как под водой может скрываться глубокая яма или открытый канализационных люк.

Также необходимо своевременно заменять расходные материалы. К ним относятся смазки, фильтры, различные уплотнители. Топливные и воздушные фильтры имеют ограниченный срок службы, по истечении которого их эффективность снижается. Чтобы в систему не попадали загрязнители, необходимо вовремя заменять фильтрующие элементы.

Видео дня

Использование качественных составов

Нужно выбирать качественные рабочие жидкости. На рынке автомобильных товаров встречается очень много подделок. Некачественная охлаждающая жидкость или низкопробное масло могут нанести большой вред мотору. Поэтому покупать автохимию лучше в специализированных магазинах, а не на рынках.

Еще одним важным условием исправной работы мотора является заправка автомобиля качественным топливом с рекомендованным производителем октановым числом. Лучше всего заправляться на АЗС одной и той же сети и внимательно следить, как ведет себя мотор после заливки горючего.