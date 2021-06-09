Решения приняты на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил двух заместителей министра инфраструктуры - Юрия Васькова и Анну Юрченко, которая будет курировать направление европейской интеграции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Также правительство назначило заместителями министра экономики Михаила Льва и Светлану Глущенко. Михаил Лев был уволен с должности первого заместителя главы Государственного космического агентства Украины.

Кроме того, Кабмин назначил Владимира Бучко первым заместителем главы Государственной службы геологии и недр, а Наталию Калениченко - заместителем главы Государственной налоговой службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кадровые перестановки в министерствах

18 мая 2021 года Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

20 мая 2021 года Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос назначения Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины. За это решение проголосовали 284 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

20 мая 2021 года Верховная Рада назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

2 июня Кабинет министров уволил трех заместителей министра инфраструктуры - Дмитрия Абрамовича, Дмитрия Живицкого и Наталью Форсюк.

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Автор: Дмитрий Шварц