Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил двух заместителей министра инфраструктуры - Юрия Васькова и Анну Юрченко, которая будет курировать направление европейской интеграции.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Читайте такжеКабмин назначил трех заместителей министра экономики
Также правительство назначило заместителями министра экономики Михаила Льва и Светлану Глущенко. Михаил Лев был уволен с должности первого заместителя главы Государственного космического агентства Украины.
Кроме того, Кабмин назначил Владимира Бучко первым заместителем главы Государственной службы геологии и недр, а Наталию Калениченко - заместителем главы Государственной налоговой службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Кадровые перестановки в министерствах
- 18 мая 2021 года Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.
- 20 мая 2021 года Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос назначения Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины. За это решение проголосовали 284 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.
- 20 мая 2021 года Верховная Рада назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
- 2 июня Кабинет министров уволил трех заместителей министра инфраструктуры - Дмитрия Абрамовича, Дмитрия Живицкого и Наталью Форсюк.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram