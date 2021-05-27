Премьер отметил достижения Алексея Любченко на посту главы Государственной налоговой службы.

Назначение Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины является существенным усилением правительства.

Об этом во время инвестиционного форума «UkraineInvest Talks Dnipro» в Днепре заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Я считаю, что это весомое усиление правительства, и это тот человек, который смог выстроить диалог с бизнесом, будучи руководителем фискального органа. Мы видели и выполнение бюджета, но в то же время я не слышал жалоб от бизнеса на невозвращенный НДС, на давление, на те вещи, которые считаю недопустимыми, их не было в течение прошлого года», - отметил премьер.

Назначение Любченко

Кабинет министров назначил Любченко главой ГНС в апреле 2020 года, но заключил с ним контракт на срок действия карантина.

В апреле 2021 года Кабинет министров назначил Любченко главой Государственной налоговой службы сроком на пять лет.

18 мая парламент уволил с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

20 мая Верховная Рада назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц