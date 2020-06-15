Кабмин опубликовал доработанный вариант программы своей деятельности

Она содержит краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности правительства.

Кабинет министров опубликовал на своем портале доработанную версию программы своей деятельности, которую на этой неделе должны рассмотреть в парламенте.

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Сама программа описывает основные вызовы, с которыми сейчас столкнулась Украина в связи с пандемией коронавируса, а также основные действия по их преодолению.

Также она содержит краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности правительства.

Как сообщил УНИАН, 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. Первый вариант программы народные депутаты изрядно раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет годового иммунитета.

12 июня Кабмин утвердил доработанную программу своей деятельности и направил её на рассмотрение народным депутатам.

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