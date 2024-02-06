Компания Мазепы привлекла иностранного инвестора в добычу янтаря.

Компания "Сонячне ремесло" Игоря Мазепы и его партнеров расширяет свою деятельность и начинает работу на Томашгородском месторождении в Ривненской области. Площадь месторождения - 457,7 гектара, прогнозируемые запасы - 191 тонн янтаря.

Об этом написал основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа у себя в Facebook. Мазепа вместе с партнерами осенью прошлого года поглотили другую компанию – "Санкамян", которая до этого 6 лет проходила разрешительные процедуры и получила лицензию на добычу янтаря.

Для расширения своей деятельности "Сонячне ремесло" привлекло китайского инвестора Ванг Чжикая, который является одним из основных операторов китайского рынка янтаря, а именно эта страна является главным мировым потребителем этого минерала.

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"Я лично считаю настоящей победой то, что предприниматель с другого конца света доверился нам и готов разделить с нами все вызовы и риски этого непростого периода", - подчеркнул Игорь Мазепа.

Компания планирует начать непосредственную добычу уже весной этого года. С окончательным стартом проект создаст около 100 новых рабочих мест, а прогнозируемые объемы добычи составят около 20 тонн в год.

По словам инвестбанкира, местные громады ощутимо выиграют от реализации этого бизнес-кейса. Так, после добычи янтаря будет происходить рекультивация земли и засаждении ее молодым лесом. Кроме того, значительно увеличатся поступления в бюджет: "Только налоги на пользование недрами будут составлять около 1000 грн за каждый кг янтаря, 30% из которых отойдут местной громаде".

"Предполагаю, что мы очень раздражаем черных копателей, которым своей деятельностью мы ломаем привычную для них бизнес-модель. Но уверен, что все участники рынка заинтересованы в белой истории", - подытожил Игорь Мазепа.