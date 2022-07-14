Aestech – новый актив в составе холдинга TECHIIA, производитель стеклопакетов повышенной прочности, являющийся основой технологии безрамочного остекления фасадов. Компания создана в результате покупки "ПИК Групп", которая более 10 лет производит и устанавливает стеклопакеты больших площадей.

Aestech владеет международными патентами на технологию стеклопакетов повышенной прочности. Их несущая способность в несколько раз выше, чем у стандартных стеклопакетов, при этом минимизированы оптические искажения. Вертикальные и горизонтальные алюминиевые профили отсутствуют, что обеспечивает безрамочность остекления и позволяет оптимально использовать площадь застройки.

С помощью Aestech архитекторы и девелоперы смогут реализовывать любые архитектурные решения в эстетике зданий и целых городов.

Производство Aestech расположено на западе Украины. Завод способен производить на одной линии 130 тыс. м² стекла в год.

Компанию возглавил Денис Воробей, имеющий многолетний опыт государственного и коммерческого управления и ряд реализованных инфраструктурных и международных проектов.

Денис Воробей, СЕО Aestech:

"Безрамочные стеклянные фасады – это будущее сферы девелопмента, которое уже наступило. Мы предлагаем клиентам в любой точке мира качественную, инновационную технологию, которая позволит воплотить самые смелые идеи архитекторов".

Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA:

"Aestech – новый бизнес в составе холдинга TECHIIA, но с привычной для нас философией: предлагать технологические решения украинцев на глобальном рынке. Инновационные, экологические и энергоэффективные технологии строительства сегодня нужны каждой стране, желающей создавать качественные урбанистические объекты, а особенно Украине, у которой впереди большой этап восстановления".

Холдинг TECHIIA создал Aestech, приобретя украинскую компанию "ПИК Групп". Она с 2011 года создает инновационные инженерные решения в технологиях светопрозрачных конструкций на основе стеклопакетов повышенной прочности, а также ригельные и стоечные фасадные системы, купольные и подвесные фасады, что позволяет реализовать самые смелые замыслы архитекторов. В активе "ПИК Групп" большое количество наград за лучшие решения по стеклоконструкциям для экстерьера и интерьера.