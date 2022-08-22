Henkel одной из первых глобальных компаний осудила российское вторжение в Украину, а также поддержала требование международного сообщества о выводе войск с украинской территории.

Henkel оценила потери от выхода с российского и беларуского рынков и имеет намерение завершить этот процесс до конца текущего года.

Об этом компания сообщила в официальном пресс-релизе с отчетом о глобальных результатах деятельности за первое полугодие 2022 года.

"В апреле 2022 года компания Henkel утвердила решение о прекращении своей деятельности на российском и белорусском рынках. Henkel тщательно оценивает все возможные варианты и имеет намерение завершить этот процесс до конца года", — сказано в официальном сообщении компании.

Раньше в отчёте по результатам деятельности в первом полугодии 2022 года компания Henkel сообщила, что запланированная в связи с войной против Украины ликвидация операционной деятельности всех подразделений на российском и белорусском рынках приведет к общему обесценению ее торговых марок, основных средств и гудвиллу на общую сумму 184 миллиона евро.

Henkel одной из первых глобальных компаний осудила российское вторжение в Украину, а также поддержала требование международного сообщества о выводе войск с украинской территории. Вместе с этим компания сообщила о прекращении инвестиций в российский бизнес, замораживании рекламных и спонсорских активностей. Тогда же Henkel начала выполнение процесса по прекращению деятельности на российском, а со временем и белорусском рынках.

В поддержку Украины и ее граждан компания направила приблизительно 650 млн грн., что включает предоставление гуманитарной помощи, проектов поддержки для сотрудников украинских бизнесов компании, финансовые пожертвования, а также передачу продукции и материалов, помощь благотворительным и волонтерским организациям. Первый пакет помощи для Украины и ее граждан Henkel утвердила менее чем за 48 часов с момента вторжения российских войск на территорию Украины.