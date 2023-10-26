В 2024 году компания нацелена открыть в Украине 20 магазинов.

Украина станет первым зарубежным рынком для физических магазинов польского бренда женской одежды Greenpoint.

Об этом говорится в пресс-релизе, переданном УНИАН компанией Retail & Development Advisor (RDA), которая выступает эксклюзивным агентом и партнером Greenpoint в Украине.

"В 2024 году компания нацелена открыть 20 магазинов в Украине, а в течение следующих лет их количество может увеличиться в несколько раз. Прежде всего компания нацелена на развитие в Киеве и западных регионах страны. Но в целом Greenpoint готов открывать магазины в населенных пунктах от 30 тыс. населения, что очень расширяет потенциальную географию развития сети", - отмечает генеральный директор RDA Андрей Лотоцкий.

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Сообщается, что сейчас сеть компании насчитывает уже 219 торговых точек в Польше. Также бренд представлен в Словакии, Румынии, Литве, Чехии, Венгрии, Австрии, Германии, Нидерландах, Болгарии, Италии, Испании и Хорватии. Однако на этих рынках продажи компании происходят через канал e-commerce - партнерские маркетплейсы.

Иностранные компании покидают Россию: последние новости

Как говорится в исследовании KSE Institute, в сентябре 2023 года Россию полностью покинули 11 международных компаний. Среди них известный шведский автоконцерн Volvo и второй по величине в мире производитель табачной продукции British American Tobacco.

Всего по состоянию на 1 октября 2023 года 1225 (более трети от общего числа) иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну. Однако 1448 (41,5%) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute, пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 535 иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать.

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