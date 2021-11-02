В компании "Эко-Буд-Трейд" утверждают, что с мая этого года находятся под жестким давлением со стороны правоохранительных органов.

Строительная компания "Эко-Буд-Трейд", которая не раз фигурировала в СМИ в связи с обысками в деле строительства Подольского мостового перехода и части Большой Окружной дороги, опубликовала официальное заявление, в котором объявила о давлении со стороны государственных органов.

"28 октября 2021 года, АМКУ принял решение о "совершении сговора на публичных торгах" ООО "Эко-Буд-Трейд". От имени компании сообщаем, что указанное решение является предвзятым, а "доказательства", с помощью которых указанный орган пытался доказать наличие якобы нарушений законодательства со стороны нашей компании, не выдерживают никакой критики", – говорится в официальном заявлении Facebook.

"Однако, председатель АМКУ госпожа Пищанская на своей странице в Facebook уже заявила о "совершении преступления" ООО "Эко-Буд-Трейд". Это абсурдное заявление не имеет ничего общего с действующим законодательством и лишено какого-либо правового смысла. Во-первых, ООО "Эко-Буд-Трейд" никогда не участвовал ни в каких заговорах. Во-вторых, руководитель государственного органа должен знать об отсутствии такого преступления как "совершение сговора на публичных торгах". Этот факт свидетельствует о некомпетентности и предвзятом отношении, причины которого должны установить правоохранительные органы" , – отмечают в компании.

"Кроме того, наша компания с мая этого года находится под жестким давлением со стороны правоохранительных органов. В течение этого времени они неоднократно проводили обыски помещений наших офисов, во время которых изымали важные для работы компании документы. Более того, после указанных обысков была опубликована информация, которая не соответствует действительности и не отражена ни в одном процессуальном документе, чтобы нанести вред репутации нашей компании. Мы убеждены, эти действия направлены на создание препятствий и остановку строительства важных для столицы и Украины инфраструктурных объектов", - говорится в заявлении.

"Эко-Буд-Трейд" отметила, что несмотря на то, что компания на законных основаниях в результате победы на публичных закупках получила право осуществлять строительство инфраструктурных объектов государственного значения, она стала жертвой постоянной клеветы со стороны ряда СМИ и представителей интернет-сообщества, которые систематически с помощью массового появления однотипных статей распространяют неправдивую информацию с целью дискредитации их репутации. Правоохранительные органы должны изучить такие вопросы, когда совершаются медиаатаки, на которые тратятся сотни тысяч долларов, а отдельные чиновники государственных органов озвучивают проплаченные фейки.

"Мы обращаемся к государственным органам с требованием прекратить спланированное давление на нашу компанию и попытки подорвать ее работу. Со своей стороны ООО "Эко-Буд-Трейд" обязательно будет оспаривать все неправомерные и предвзятые решения в судах всех уровней".

Автор: Иван Бойко