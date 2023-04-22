Стоимость подписки Twitter Verified Organizations составляет 1000 долларов США в месяц.

Twitter обновил систему верификации аккаунтов, предложив организациям приобрести себе "галочку" соответствующего цвета.

Как говорится в сообщении центра помощи Twitter, стоимость подписки Twitter Verified Organizations составляет 1000 долларов США в месяц (плюс все применимые налоги) и 50 долларов США в месяц (плюс любые применимые налоги) за каждого дополнительного аффилированного лица в США. Цены могут различаться в зависимости от региона и могут быть изменены.

С помощью новой подписки, любая организация, которая Verified Organizations получит золотую "галочку" и квадратный аватар, если она является коммерческой или некоммерческой организацией, или серую "галочку" и круглый аватар, если она является правительственной или многосторонней организацией.

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Кроме того, организации могут присоединить к себе любое физическое или юридическое лицо, связанное с ними.

Аффилированный аккаунт получает подтверждение, что будет отмечен соответствующим цветом "галочки", а также значок аффилированного лица – небольшое изображение профиля своей материнской компании, отображаемое рядом с галочкой.

Нажав на этот значок, пользователь попадает непосредственно в аффилированную организацию.

"Золотые и серые "галочки", квадратные аватарки и специальные значки принадлежности подтверждают и различают ваш основной аккаунт, аккаунты спикеров и дочерних компаний, а также аккаунты ваших организаций. Мы будем продолжать совершенствовать наш сервис и можем время от времени менять наши функции", - добавили в Twitter.

Портал Twitter Verified Organization позволит организациям добавлять и удалять аффилированные аккаунты, а также немедленный статус верификации кому-либо в их сети, кто примет их приглашение стать аффилированным лицом.

Война в Украине и Twitter

В декабре 2022 года Twitter перестал принимать абонентов украинских мобильных операторов.

2 апреля 2023 года появилсь информация о том, что алгоритм Twitter специально понижает рейтинг твитов о войне в Украине. Эксперт выяснил, что твиты, которые посвящены Украине, имеют пониженный рейтинг, а это означает, что пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте. Украинские пользователи замечали, что их твиты стали получать меньше охватов с тех пор, как Маск завладел платформой в октябре прошлого года.

14 апреля 2023 года у пользователей Twitter появилась возможность монетизировать свой контент.

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