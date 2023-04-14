Платным можно сделать любой материал – для этого необходимо перейти в раздел "монетизация" в настройках.

У пользователей Twitter появилась возможность монетизировать свой контент, сообщил ее владелец Илон Маск. Платным можно сделать любой материал для подписчиков: и длинные тексты, и видео.

Для подключения функции нужно иметь не менее 500 подписчиков, создать 25 твитов за последние 30 дней и быть старше 18 лет. После, все что нужно сделать – нажать на графу "Монетизация" в настройках, пояснил бизнесмен.

Маск отметил, что первые 12 месяцев после запуска сам Twitter не будет брать комиссию, а также поспособствует продвижению постов. При этом комиссию в размере 30% будут удерживать платформы App Store и Google Play, а комиссия в вебе составит около 8% (в зависимости от платежной системы).

Видео дня

После первого года App Store и Google Play снизят комиссию до 15%, после чего Twitter начнет удерживать собственную небольшую комиссию (ее размер не уточняется).

В соцсети также увеличился лимит символов в одном твите с 4000 до 10 000 для подписчиков Twitter Blue. Помимо этого, пользователям теперь доступно форматирование текста жирным шрифтом и курсивом. Эти нововведения будут постепенно разворачиваться с сегодняшнего дня.

Илон Маск, Твиттер и Украина

На днях советник ОП Михаил Подоляк раскритиковал политику соцсети Маска по освещению информации о войне в Украине. Пост с критикой появился после того, как Маск отказался удалять твит Дмитрия Медведева об "исчезновении Украины". Маск сказал, что люди должны сами решать, что является пропагандой.

А в начале апреля Маск опубликовал исходный код алгоритма рекомендаций Twitter. Проанализировав его, один из пользователей обнаружил, что твиты, которые посвящены Украине, имеют в этой соцсети пониженный рейтинг – т.е. пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте.

В начале марта BBC опубликовала результаты собственного журналистского расследования, показавшего, что Twitter перестал бороться с российской и китайской пропагандой. Как выяснилось, Маск просто уволил команду, отвечающую за модерацию контента.

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