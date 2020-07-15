Компания "Фармак" уменьшила потребление газа на 76%, электроэнергии - на 64%

Компания за последние 5 лет нарастила произвоство на 35%.

За последние 5 лет фармацевтическая компания "Фармак" нарастила производство на 35%. Также "Фармак" уменьшил потребление газа на 76%, электроэнергии - на 64%, а количество выбросов в атмосферу ежегодно снижается в среднем на 12-20%.

Об этом говорится в финансовом отчете по корпоративной социальной ответственности "Фармак", который компания подготовила в соответствии с обязательствами перед сетью Глобального договора ООН.

По данным отчета, лекарственные средства, которые производятся на предприятии, присутствуют во всех четырнадцати терапевтических группах. Ежегодно "Фармак" выводит на рынок ориентировочно 20 новых лекарств, и это сложнокомпонентные, современные лекарственные средства, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами.

Сообщается также, что "Фармак" экспортирует четверть продукции в 28 стран мира. В настоящий момент в разработке – около ста лекарственных средств.

"Параллельно с увеличением производства "Фармак" постоянно работает над уменьшением негативного влияния на окружающую среду, что дает весомый результат. Так, за пять лет потребление природного газа на гривну выпущенной продукции уменьшилось на 76%, электроэнергии – на 64%. Компания неуклонно придерживается украинских и европейских нормативов в экологических вопросах и планирует мероприятия, призванные в дальнейшем еще более существенно уменьшить любые возможные последствия деятельности", - говорится в сообщении компании.

Так, в 2019 году выбросы в атмосферу уменьшились на 12,42% по сравнению с 2018 годом в Киеве и на 22,99% в Шостке, что связано с работой котельной в сравнительно теплый зимний период, а также с введением в эксплуатацию двух новых котлов Viessmann.

Как отмечают в компании, "Фармак" утилизирует и перерабатывает отходы по всем нормам и систематически уменьшает их количество. За 2019 год было передано на утилизацию 323 тонны пластика, 280 тонн макулатуры, 159 тонн лома.

Кроме того, "Фармак" создал образовательный проект "Экошкола" для учащихся 8-11 классов. Школьники, получив необходимые знания на образовательной онлайн-платформе, могут создать для своей школы проект, направленный на экономное использование природных ресурсов, и выиграть грант на его реализацию. Обучение в "Экошколе" доступно для каждого школьника в Украине. В этом году в проект приняли школы из 25 городов.

"Символично, что этот доклад увидел свет именно в этом году. Ведь в июне Глобальный договор отметил 20-летие. А в декабре наше предприятие празднует 95 лет со дня основания. Исторически мы были и остаемся пионерами в фармацевтической отрасли Украины. Достаточно сказать, что "Фармак", - это первое предприятие страны по производству синтетических лекарственных средств. Мы начали доказывать биоэквивалентность лекарств, то есть их эффективность, почти за 10 лет до того, как это стало обязательным требованием в отрасли", - отметила председатель наблюдательного совета АО "Фармак" Филя Жебровская.

По ее словам, стандартизация производства по GMP, проекты в сфере энергоэффективности и бережного использования природных ресурсов, внедрение инноваций и инвестиции в науку - являются приоритетными для компании.

"Лидер отрасли должен подавать пример и вести за собой. Именно поэтому мы решили систематизировать работу в направлении устойчивого развития и стать частью мирового сознательного бизнеса, конечно, первыми среди украинских фармацевтических предприятий", - добавила Жебривская.

Напомним, в 2015 году назад "Фармак" открыл собственное производство субстанций в г. Шостка. Инвестиции в строительство составили 40 млн долларов США. Из них 500 тыс. евро пошли на современные очистные сооружения.

В 2018 году компанией было открыто новое производство по изготовлению твердых лекарственных средств за 20 млн евро. По результатам 2019 года компания осталась лидером фармрынка с долей 5,9%.

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