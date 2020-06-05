Почти нет прогресса: ЕС и Великобритания вновь провалили переговоры по торговому соглашению

Евросоюза и Великобритании не удалось добиться практически никакого прогресса на переговорах по свободной торговле после Brexit. Официальный представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье отметил, что долго так продолжаться не может.

Европейский Союз и Великобритания заявили о почти полном отсутствии прогресса на переговорах по соглашению о свободной торговле после Brexit. "На этой неделе не было никаких значительных сфер, где было бы достигнуто прогресса... Так не может продолжаться долго", - заявил в пятницу, 5 июня, официальный представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье, цитирует агентство Reuters. Он добавил, что обе стороны должны заключить соглашение до 31 октября.

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Британская сторона подтвердила отсутствие прогресса. "Прогресс остается ограниченным, но наши переговоры прошли в позитивном тоне. Переговоры будут продолжаться, и мы как и раньше привержены успешному результату", - сказал главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост. Он подчеркнул, что для достижения прогресса необходимо активизировать и ускорить работу, передает “Немецкая волна”.

По словам Барнье, сторонам не удалось договориться в вопросах гарантий честной конкуренции и управления их новыми отношениями, а также относительно права на рыбалку. В то же время некоторый прогресс был достигнут в переговорах относительно гарантий прав человека, что позволит Великобритании и ЕС продолжать сотрудничать в уголовных и судебных вопросах с 2021 года. Однако даже в этих вопросах стороны далеки от заключения договоренностей.

Британский премьер Борис Джонсон позже этого месяца должна провести переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Напомним, что 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Европейского Союза. В течение переходного периода королевство остается участником внутреннего рынка ЕС и таможенного союза, а стороны тем временем договариваются о заключении торговой сделки.

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