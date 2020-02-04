Politico: Британия вернется в ЕС через десятилетие

Для начала Лондону придется признать, что выход был для него поражением.

Лучший способ, с помощью которого сторонники сохранения членства Великобритании в ЕС могут полностью разрушить перспективу возвращения страны в организацию –стараться сделать это слишком сильно. По крайней мере пока что.

Если запустить кампанию сейчас, она превратит лояльные к Евросоюзу голоса в сумасшедших в темном углу паба. Но если подождать и принять более реалистичный график действий, у сторонников ЕС будут шансы провести успешную кампанию по возвращению королевства в блок в течение следующего десятилетия. Об этом пишет Politico.

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Как это будет работать? Во-первых, желающие вернуться в союз должны осознать возможности, которые предлагает полное поражение. Дебаты о том, стоит ли проводить Brexit, уже закончились. Все уже случилось. Битва теперь будет продолжаться на более легком политическом поле, а именно вокруг обсуждений, как проходит Brexit.

После референдума люди приняли свой выбор относительно выхода из ЕС ближе к сердцу, чем, к примеру, в случае парламентских выборов. Не зависимо от того, сколько было доказательств о последствиях, сторонники идеи остаться в союзе не могли убедить тех, кто хотел выхода, что их выбор был выстрелом в собственную ногу. Вести дебаты о том, как на самом деле проходит Brexit, будет значительно легче. Мало что кажется более убедительным для британского общества в любой ситуации, чем понимание того, что правительство создает беспорядок.

Чрезвычайная электоральная победа премьер-министра Бориса Джонсона прошлого декабря не дает ему возможность обвинять кого-то другого в том, что произойдет дальше. Его парламентское большинство сильное. Он не может обвинить парламент в том, что он мешает правительству. Все в его руках. Его абсолютная победа на выборах создала абсолютную ответственность.

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Джонсон мог использовать возможность прямо говорить британскому обществу о том, что будет дальше. Что торговые переговоры с ЕС займут некоторое время и будут включать болезненный обмен уступками. Но он этого не сделал. Зато он принял законопроект, который дает разрешение на проведение коротких переговоров. При этом, он продолжает настаивать, вопреки всем доказательствам, что не будет никакого неприятного трения в торговле между Британией и Северной Ирландией.

Все это приведет к определенным последствиям. Быстрая и грубая сделка о торговле с ЕС будет ограничиваться, в лучшем случае, лишь упрощением таможенных сборов. Это означает, что не будет регуляторного согласования, минимизации таможенных процедур или соглашений о правилах происхождения. Бюрократия замедлит торговлю с ЕС, что потенциально может иметь разрушительное влияние на британские производственные договоренности.

До этого времени все дебаты об экономической цене экономических препятствий в торговле с Европой были теоретическими. В следующие несколько лет они станут слишком реальными. Автомобильные детали, которые изготавливают в Британии компании BMW и GKN, пересекают Ла-Манш несколько раз в процессе своего построения. Двигатели, изготовленные в Бирмингеме, состоят из деталей, произведенных во Франции. После всех процедур их отправляют в Кельн в Германии для дальнейших инженерных работ. Затем они снова возвращаются в Великобританию для окончательной сборки. Если разорвать экономическое сотрудничество с Британией и ЕС, то вся эта сеть будет под ударом. И такое положение вещей касается не только автомобилестроения, но и аэрокосмической, аграрной и нескольких других отраслей.

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Последствия будут жесткие. И разные регионы страны почувствуют их по-разному. Там, где люди в основном голосовали за сохранение членства в союзе, вред будет наибольшим. Лондон может выдержать удар разрыва торговли с Европой благодаря своему глобальному статусу. Но автомобильное и аэрокосмическое строение, которое базируется на Севере и в Центре страны, очень зависит от быстрой связи с континентом.

По-сути места, которые больше всего пострадают от соглашения, которого добивается Джонсон, - это регионы сторонников Лейбористской партии. Они «одолжили» нынешнему премьер-министру свои голоса на выборах в декабре. Эти регионы будут нужны лейбористам, чтобы вернуться в строй. И именно эти места больше всего пострадают от провала предстоящих переговоров. Даже сейчас еще не поздно избежать проблем. Нужно лишь провести разумный диалог с ЕС о графике и договориться о согласовании правил в наиболее уязвимых для Британии отраслях. Но член Палаты общин Саджид Джавин дал четко понять, что никакого согласования правил не будет вообще.

Поэтому стратегия «возврата» становится очень простой. Нужно позаботиться, чтобы Джонсон был полностью ответственный за переговоры с ЕС. В СМИ нужно отметить прямой связи между переговорами и последствиями для простых британцев. Также нужно, чтобы Лейбористская партия, которая активно призывала к возвращению в ЕС, оставалась фундаментально проевропейской. Она способна привлечь Джонсона к ответственности за его поведение с ЕС.

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Некоторые люди думают, что это невозможно. Что Джонсон слишком скользкий. Избиратели больше не обращают внимание на Brexit. Консерваторы будут обвинять ЕС в любом невыгодном результате переговоров. И им в этом поможет пресса и нервозное BBC. Они согласятся, что настало климат пост-правды, в котором не возможно провести прямую связь между политическими действиями и последствиями. Но это свидетельство отчаяния, которое касается не только Brexit, а самого способа проводить политику сегодня. Реальность в том, что все можно сделать. Любая разумная политическая кампания сможет. Чрезвычайно вероятно, что Лейбористская партия пойдет на выборы с обещанием вернуть членство в ЕС. На это потребуется десятилетие. Но главное, чтобы процесс не затянулся на дольше.