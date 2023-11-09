Во время заседания НКРЭКУ установила ценовые ограничения на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала еще один шаг к либерализации энергорынка и пересмотрела ценовые ограничения на электроэнергию (прайс-кэпы – Ред.), которые вступят в силу 30 ноября.

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ 9 ноября. "Мы должны быть последовательными, и чтобы участники рынков нас понимали на будущее. Мы движемся в направлении либерализации и в конце концов к отмене прайс-кэпов вообще", - сказал член НКРЭКУ Валерий Тарасюк подчеркнув, что Регулятору нужно работать над тем, чтобы конкуренция на энергорынке создавала рыночную цену.

В ходе заседания НКРЭКУ установила ценовые ограничения на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке: для часов минимальной нагрузки (с 23:00 до 7:00) – 3 000 грн/МВт-ч; для часов средней нагрузки (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 17:00) – 5 600 грн/МВт-ч; для часов повышенной нагрузки (с 8:00 до 11:00) – 6 900 грн/МВт-ч и максимальной нагрузки (с 17:00 до 23:00) – 7 500 грн/МВт-час.

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"Мы сегодня не поднимаем цены, а просто устанавливаем правила игры", – подчеркнула член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Напомним, в секретариате Энергетического сообщества выступают за увеличение ценовых ограничений price cap на рынке электроэнергии Украины для обеспечения импорта электричества зимой.