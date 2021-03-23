По мнению экспертов, после сделки будет наблюдаться рост зарплат шахтеров и их регулярная выплата, а также приток инвестиций.

СМИ отмечают, что покупка "Метинвестом" "Покровской угольной группы" может стимулировать рост экономики и уровня благосостояния жителей прифронтовых регионов.

Это, как говорится в материале "Обозревателя", положительно повлияет на последующую реинтеграцию ОРДЛО после деоккупации.

По мнению директора Центра политического анализа Владимира Головко, после сделки будет наблюдаться рост зарплат шахтеров и их регулярная выплата, а также приток инвестиций. А это повлечет модернизацию инфраструктуры региона.

Читайте также"Метинвест" подвел итоги отказа от налоговых каникул: более 22 миллиардов налогов в бюджеты различных уровнейКроме того, продолжил эксперт, многомилионные инвестиции в новые промышленные объекты закономерно повлекут за собою модернизацию логистической и социальной инфраструктуры.

"Все это доказывает на практике, с кем Донбассу по дороге, а с кем нет", – убежден Головко.

Прибыльные предприятия, процветающие города и достойные зарплаты, как отмечают СМИ, - более эффективный аргумент для возврата сердец и умов жителей ОРДЛО, чем дебаты на телевидении.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко после вышеупомянутой сделки прогнозирует приток на подконтрольные Украине территории жителей ОРДЛО.

"Возможно какая-то часть людей из оккупированных территорий увидит, что есть работа, и приедут", – отметил он.

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Автор: Григорий Бондарь