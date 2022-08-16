По словам участников рынка, асбест бывает разных видов, и каждый из них имеет разное влияние на организм человека.

Ни один международный документ не обязывает Украину полностью запретить использование асбеста.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор ассоциации "Украинское хризотиловое объединение" Петр Пожарко.

"Это манипуляция. Ни один международный документ, включая соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, Директиву 2009/148/EC и Регламент Европейского парламента и Совета "Производство, размещение и использование химических веществ в ЕС" не обязывает Украину запретить использование любого вида асбеста", – заявил Пожарко.

Он пояснил, что в соответствии с требованиями соглашения об ассоциации с ЕС, Украина должна приблизить национальное законодательство в сфере технического регулирования, стандартов и оценки соответствия к современному европейскому законодательству. Однако соглашение прямо не запрещает производство и использование любого химического вещества, включая хризотиловый асбест.

При этом Пожарко уточнил, что существует два основных вида асбеста – хризотил и амфибол.

"Оба минерала имеют общее торговое название "асбест", но имеют существенные различия и, соответственно, совершенно разное влияние на организм человека. Амфиболы имеют игольчатую волокнистую структуру и надолго остаются в организме. Этот вид асбеста уже не добывается, так как запрещен к производству и применению во всем мире. А хризотиловый асбест имеет мягкую, полую структуру и быстро выводится из организма человека при попадании. Амфиболовый асбест подпадает под действие Роттердамской конвенции ООН, к которой Украина присоединилась в 2002 году. При этом нормы Роттердамской конвенции не запрещают использование хризотилового асбеста, который даже не включен в Приложение III (Химические вещества, подпадающие под действие процедуры предварительно обоснованного согласия)", – пояснил он.

При этом Пожарко уточнил, что прежде всего в Украине хризотиловый асбест используется при производстве шифера, плоского листа и труб.

В то же время, коммерческий директор ООО "Краматорский шифер" Тарас Косцьовят в этом же интервью отметил, что на самом деле потребители имеют дело не с хризотилом, а с материалами, содержащими небольшое количество хризотила в связанном состоянии.

"95% всего импортируемого хризотила из Казахстана идет на производство шифера, плоского листа и труб, где хризотиловый асбест составляет лишь 8-10%, остальные 90% – цемент и вода. Наше предприятие работает на основании мокрого способа производства – хризотиловые волокна сочетаются с водой, а далее с цементом. Соответственно, даже асбестовой пыли не выделяется. Таким образом, хризотил замолочен в цементный камень и не способен выделяться в любых опасных концентрациях из материала. Хризотиловый асбест при контролируемом применении можно использовать в производстве без вреда здоровью работников этих отраслей промышленности и тем более – потребителей продукции", – пояснил он.

В то же время, по его словам, уже сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, в Украине наблюдается острый дефицит шифера, необходимого в том числе для восстановления пострадавших от российской военной агрессии домов.

"Плановый довоенный объем рынка шифера 2022 года должен был составлять 4,5 млн листов. Исходя из сегодняшней ситуации, по самым скромным оценкам, в Украине востребованность шифера вырастет не менее чем на 100% и составит около 9-10 млн листов. В этом году собственное производство шифера на единственном работающем заводе составит лишь 3 млн листов, при этом импорт шифера из стран-агрессоров России и Беларуси отсутствует по всем понятным причинам. В результате дефицит шифера составит около 7 млн листов или 13,6 млн кв. метров кровли. Сейчас, когда наше предприятие вынужденно простаивает, мы имеем заявки от наших партнеров примерно на 1,5 млн листов. И это лишь часть потребностей", – добавил директор ООО "Краматорский шифер".