Чем дольше продлится война, тем больше будет зависимость экономики от военных расходов.

Существуют сомнения относительно точности и полноты положительных экономических данных, которые Россия обнародовала за последние два года, однако похоже, что Москва готова продолжать финансировать войну и в дальнейшем, пишет Business Insider.

"С чисто экономической точки зрения, Россия имеет значительное пространство для продолжения войны", – сказал Хасан Малик, глобальный макростратег бостонской фирмы по управлению инвестициями Loomis Saylesи.

Отмечается, что России удалось сохранить свою экономику сильной даже после двух лет войны благодаря нескольким факторам. Одной из важнейших причин является ведение войны за пределами страны. В основном страдает украинская инфраструктура и промышленность.

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Так, в 2022 году, во время первого года войны, экономика России сократилась на 1,2%. Однако опрошенные аналитики Reuters ожидают, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,1%. Для сравнения, ВВП Украины упал на 29,1% в 2022 году, а НБУ страны прогнозирует рост на 4,9% в 2023 году.

По словам Малика, когда война не ведется чужой территории это может стать серьезным шоком для спроса, особенно на военные товары и рабочую силу. Это и произошло в России: война стимулировала экономику.

Указано, что спрос стимулирует развитие отраслей, которые производят эти товары – особенно внутри страны, поскольку импорт в Россию ограничен из-за санкций.

Ведение войны также требует человеческих ресурсов. Россия столкнулась с демографическим кризисом еще до войны с Украиной. С началом полномасштабного вторжения почти 1 миллион россиян покинули родину, что еще больше сократило трудовые ресурсы, говорится в статье.

По словам журналистов, мобилизация создала дефицит рабочей силы, который сохраняется с 2022 года. В прошлом году Россия столкнулась с нехваткой 5 миллионов работников, поскольку количество вакансий выросло почти на 5%. В ноябре был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%. Из-за нехватки рабочей силы выросла заработная плата, что, в свою очередь, поддержало потребление и экономический рост.

В то же время, авторы статьи подчеркивают, что Россия является большой мировой экономикой – восьмой по величине в мире в 2022 году – благодаря продаже нефти, газа, пшеницы и металлов. Это помогло ей пережить годы санкций.

Как один из крупнейших мировых экспортеров вооружений, Россия также может обеспечить себя большинством своих оборонных потребностей, даже в самых современных видах вооружений, считает Малик.

В то же время Москва ввела параллельный импорт, переориентацию на альтернативные экспортные рынки, такие как Китай и Индия, и новые цепи поставок. Это еще больше ослабляет влияние западных санкций на российскую оборонную промышленность и экономику.

В статье указано, что Кремль также стимулирует и стабилизирует экономику с помощью субсидий и политических рычагов.

К тому же Россия вступила в войну с небольшим внешним долгом, а ее текущий счет был профицитным отчасти благодаря влиянию войны на цены на сырьевые товары. Такое развитие событий в значительной мере компенсировало замораживание резервов Центробанка РФ, сказал Малик.

Многие эксперты считают, что у России есть деньги, чтобы финансировать войну в Украине в течение нескольких лет. Однако, согласно январскому отчету Венского института международных экономических исследований, вклад России в войну настолько стимулирует ее экономику, что существует риск стагнации – или даже "откровенного кризиса" – после завершения конфликта.

"Чем дольше продлится война, тем больше будет зависимость экономики от военных расходов", – пишут экономисты австрийского аналитического центра.

Экономика РФ

Ранее УНИПН писал, что Международный валютный фонд повысил прогноз рост российского ВВП на 2024 год до 2,6%: ранее МВФ прогнозировал рост на 1,1%.

Ситуация в российской экономике далека от устойчивой, несмотря на заявления самого Кремля. Западные санкции и массовый отток транснациональных компаний нанесли огромный ущерб экономике страны.

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