Онлайн-суды предполагают дистанционную процедуру разрешения споров, начиная от подачи иска и заканчивая вынесением решения.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) анонсировал запуск в Украине пилотного проекта по предоставлению помощи в создании онлайн-судов для рассмотрения исков небольшой стоимости - 5-10 тыс. евро, который затем планируется распространить на другие страны.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

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"Проект стартует в Украине, где 49% опрошенных в Киеве сообщили, что суды являются основным или очень серьезным препятствием для их компаний деятельности", – сказано в сообщении.

Отмечается, что онлайн-суды предполагают дистанционную процедуру разрешения споров, начиная от подачи иска и заканчивая вынесением решения.

"Эти суды доступны непосредственно участникам судебного процесса и их представителям, а также дополнены услугами и инструментами для облегчения доступа к правосудию и участия в судебном процессе", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в качестве первого шага ЕБРР приступает к комплексной оценке показателей и стандартов деятельности судов на основе передовой международной, европейской и национальной практики, уделяя особое внимание хозяйственным судам. Разработанные стандарты и индикаторы послужат руководством и установят целевые показатели эффективности, включенные в концепцию онлайн-судов, которая будет разработана в рамках второго этапа.

Соответственно, вторая фаза будет сосредоточена на концепции и плане реализации для развития онлайн-судов в Украине с выделением правовых, технических и бюджетных предпосылок, адаптированных к украинским условиям. Концепция и дорожная карта в Украине будут разработаны с целью обеспечения возможности воспроизведения в других странах, в которые инвестирует ЕБРР.

Для пилотного проекта выбрали категорию дел небольшой стоимости, поскольку непропорциональные судебные издержки в таких делах и задержки рассмотрения являются несправедливыми преградами к правосудию. В то же время эти преграды могут быть сняты при помощи онлайн-судов, что улучшит доступ к правосудию для малого и среднего бизнеса.

"По данным Всемирного банка, стоимость решения коммерческого спора через местный суд первой инстанции в Сербии составляет в среднем 39,6% стоимости иска, тогда как в Украине эта цифра достигает 46,3%, а в Кыргызской Республике - 47%", – сказано в сообщении.

Отмечается, что пандемия усилила актуальность вопроса доступности судов в странах, где оперирует ЕБРР. Это поясняется перегрузкой судебной системы делами, а также затратностью и длительностью процесса, высоким уровнем его сложности.

При этом в таких развитых экономиках, как Канада, Великобритания или США, онлайн-суды показали впечатляющие результаты.

"Пилотный проект ЕБРР ставит цель разработать систему, построенную на опыте этих стран, и сделать ее доступной для стран Западных Балкан, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", – сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо 22-23 марта находилась с двухдневным рабочим визитом в Украине. В ходе визита она приняла участие во встречах на высоком уровне.

ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития - международный финансово-кредитный институт, созданный в 1991 году для оказания помощи странам Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии в проведении рыночных реформ, активном интегрировании экономик этих стран в международные хозяйственные связи.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,6 млрд евро на свыше 480 проектов.

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Автор: Богдан Слуцкий