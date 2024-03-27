Углубление сотрудничества с энергосистемой Польши даст возможность Украине в условиях энергодефицита рассчитывать на поставки электроэнергии из ЕС, особенно в условиях энергетического террора России.

Компания ДТЭК стала участником польского проекта строительства систем хранения электроэнергии с целью создания общеевропейской энергетической системы, призванной объединить Украину и ЕС.

Об этом говорится в сообщении компании. 27 марта дочерняя компания ДТЭК - DRI - подписала соглашение о покупке акций специальной проектной компании, созданной польской компанией Columbus Energy, что даст ей право на строительство систем хранения электроэнергии мощностью 133 МВт на юге Польши при условии получения необходимых разрешений. В 2022 году проект получил поддержку польского рынка мощности с 2027 года на 17 лет.

Это соглашение является ключевым элементом плана ДТЭК по интеграции украинского энергетического рынка в глобальный рынок ЕС.

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Углубление сотрудничества с энергосистемой Польши даст возможность Украине в условиях энергодефицита рассчитывать на поставки электроэнергии из ЕС, особенно в условиях энергетического террора России.

"Это важный тестовый проект для Центральной и Восточной Европы, который продемонстрирует, как можно успешно внедрять системы хранения электроэнергии. Мы укрепляем партнерство со странами ЕС, и этот проект является важным шагом на пути к интеграции энергосистем Украины и Польши", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Системы хранения электроэнергии являются ключевой технологией для ускорения декарбонизации путем внедрения возобновляемых источников энергии, сохраняя при этом гибкость энергосистемы.

DRI планирует финализировать соглашение с Columbus Energy в течение ближайших месяцев и начать строительство на площадке в 4 квартале 2024 года, чтобы завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию в начале 2026 года.

Группа ДТЭК уже имеет опыт работы с технологией хранения энергии благодаря проекту в Энергодаре, который был реализован в 2021 году.

Напомним, во время полномасштабной войны ДТЭК построил новую Тилигульскую ВЭС на юге Украины всего в 100 км от линии фронта.