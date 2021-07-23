В Польше растет количество украинских учителей, приехавших на сезонную работу.

С начала 2021 года по сравнению с летом 2020 года выросло количество украинских учителей, которые летом едут на заработки. Заробитчане из Украины в Польше за три месяца летних каникул зарабатывают до 5 тысяч долларов.

Количество учителей, работающих на каникулах в Польше за год выросло на 15 %. Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Согласно материалам исследования, летом во время сезонных работ, украинские учителя составляют порядка 5 % от общего количества украинских трудовых мигрантов.

Учителя приезжают на работу в Польшу после окончания экзаменов в Украине в начале-середине июня и работают до конца августа.

"Педагоги ищут вакансии, где можно быстро и хорошо заработать в летний сезон. Они трудоустраиваются на предприятия пищевой промышленности (мясокомбинаты, рыбзаводы, кондитерские фабрики), заводы электроники, логистических складах, а также в отели и рестораны, где нужны работники летом в туристический сезон. В среднем украинский учитель может заработать в Польше за 3 месяца каникул -$3-5 тыс", - сообщила директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Сколько готовы платить украинцам в Польше:

стоматологу в частной клинике Польши предлагают зарплату от 120 до 145 тыс. грн в месяц;

украинскому терапевту в Польше готовы платить 75 тыс. грн. в месяц;

швея может зарабатывать 25 тыс. грн в месяц;

сварщику обещают до 52 тыс. грн в месяц;

разнорабочим обещают около 30 тыс. грн. в месяц;

уборщикам складов предлагают зарплату в районе 33 тыс. грн. в месяц;

строители могут зарабатывать около 45 тыс. грн. в месяц;

электрикам предлагают зарплату в районе 40 тыс. грн.

Зарплата в Украине:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.

Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планировали искать работу в Украине, а в Польшу выезжал каждый второй соискатель за рубежом.

Украинцы в Польше: что необходимо знать:

По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников, большая часть из них - украинцы.

По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.

Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем до пандемии, в феврале 2020 года.

По состоянию на 8 февраля 2021 года в Польше вырос спрос за заробитчан из Украины. В первую пятерку востребованных специальностей вошли специалист по автоматике, кровельщик, слесарь, техник дорожного строительства и техник-программист.

По состоянию на 21 мая 2021 года Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины.

По состоянию на 20 июля 2021 года в Польше насчитывалось около 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов.

Автор: Елена Коваленко