До $5 тысяч в месяц: какие заробитчане из Украины в Польше на вес золота (фото)

Стоматологу в частной клинике Польши предлагают зарплату от 120 до 145 тыс. грн в месяц.

Польские работодатели активно приглашают на работу украинцев и готовы платить нашим заробитчанам суммы, которые гораздо выше средней зарплаты в Украине. Об этом свидетельствуют данные портала Rabota.ua. Читайте также1,5 миллиона украинцев уехали на заработки в Польшу: что будет с их пенсиями Кого приглашают в Польшу: разнорабочих;

упаковщиков;

стоматологов;

терапевтов;

электриков;

строителей;

сиделок;

нянь;

токарей;

швей;

сварщиков;

уборщиков Сколько готовы платить украинцам в Польше: стоматологу в частной клинике Польши предлагают зарплату от 120 до 145 тыс. грн в месяц;

украинскому терапевту в Польше готовы платить 75 тыс. грн. в месяц;

швея может зарабатывать 25 тыс. грн в месяц;

сварщику обещают до 52 тыс. грн в месяц;

разнорабочим обещают около 30 тыс. грн. в месяц;

уборщикам складов предлагают зарплату в районе 33 тыс. грн. в месяц;

строители могут зарабатывать около 45 тыс. грн. в месяц;

электрикам предлагают зарплату в районе 40 тыс. грн. Зарплата в Украине: Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.

Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планировали искать работу в Украине, а в Польшу выезжал каждый второй соискатель за рубежом. Украинцы в Польше: что необходимо знать По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников, большая часть из них - украинцы.

По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.

Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем до пандемии, в феврале 2020 года.

По состоянию на 8 февраля 2021 года в Польше вырос спрос за заробитчан из Украины. В первую пятерку востребованных специальностей вошли специалист по автоматике, кровельщик, слесарь, техник дорожного строительства и техник-программист.

По состоянию на 21 мая 2021 года Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины.

По состоянию на 20 июля 2021 года в Польше насчитывалось около 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов. Автор: Елена Коваленко

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