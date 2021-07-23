Украинскому терапевту в Польше готовы платить 75 тыс. грн. в месяц / Иллюстрация REUTERS
Польские работодатели активно приглашают на работу украинцев и готовы платить нашим заробитчанам суммы, которые гораздо выше средней зарплаты в Украине.
Об этом свидетельствуют данные портала Rabota.ua.
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Кого приглашают в Польшу:
- разнорабочих;
- упаковщиков;
- стоматологов;
- терапевтов;
- электриков;
- строителей;
- сиделок;
- нянь;
- токарей;
- швей;
- сварщиков;
- уборщиков
Сколько готовы платить украинцам в Польше:
- стоматологу в частной клинике Польши предлагают зарплату от 120 до 145 тыс. грн в месяц;
- украинскому терапевту в Польше готовы платить 75 тыс. грн. в месяц;
- швея может зарабатывать 25 тыс. грн в месяц;
- сварщику обещают до 52 тыс. грн в месяц;
- разнорабочим обещают около 30 тыс. грн. в месяц;
- уборщикам складов предлагают зарплату в районе 33 тыс. грн. в месяц;
- строители могут зарабатывать около 45 тыс. грн. в месяц;
- электрикам предлагают зарплату в районе 40 тыс. грн.
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Зарплата в Украине:
- Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.
- По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.
- Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планировали искать работу в Украине, а в Польшу выезжал каждый второй соискатель за рубежом.
Украинцы в Польше: что необходимо знать
- По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников, большая часть из них - украинцы.
- По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.
- Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем до пандемии, в феврале 2020 года.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года в Польше вырос спрос за заробитчан из Украины. В первую пятерку востребованных специальностей вошли специалист по автоматике, кровельщик, слесарь, техник дорожного строительства и техник-программист.
- По состоянию на 21 мая 2021 года Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины.
- По состоянию на 20 июля 2021 года в Польше насчитывалось около 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов.