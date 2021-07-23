Украинскому терапевту в Польше готовы платить 75 тыс. грн. в месяц / Иллюстрация REUTERS

Польские работодатели активно приглашают на работу украинцев и готовы платить нашим заробитчанам суммы, которые гораздо выше средней зарплаты в Украине.

Об этом свидетельствуют данные портала Rabota.ua.

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Кого приглашают в Польшу:

  • разнорабочих;
  • упаковщиков;
  • стоматологов;
  • терапевтов;
  • электриков;
  • строителей;
  • сиделок;
  • нянь;
  • токарей;
  • швей;
  • сварщиков;
  • уборщиков

Сколько готовы платить украинцам в Польше:

  • стоматологу в частной клинике Польши предлагают зарплату от 120 до 145 тыс. грн в месяц;
  • украинскому терапевту в Польше готовы платить 75 тыс. грн. в месяц;
  • швея может зарабатывать 25 тыс. грн в месяц;
  • сварщику обещают до 52 тыс. грн в месяц;
  • разнорабочим обещают около 30 тыс. грн. в месяц;
  • уборщикам складов предлагают зарплату в районе 33 тыс. грн. в месяц;
  • строители могут зарабатывать около 45 тыс. грн. в месяц;
  • электрикам предлагают зарплату в районе 40 тыс. грн.
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua

Зарплата в Украине:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.
  • По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.
  • Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планировали искать работу в Украине, а в Польшу выезжал каждый второй соискатель за рубежом.

Украинцы в Польше: что необходимо знать

  • По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников, большая часть из них - украинцы.
  • По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.
  • Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем до пандемии, в феврале 2020 года.
  • По состоянию на 8 февраля 2021 года в Польше вырос спрос за заробитчан из Украины. В первую пятерку востребованных специальностей вошли специалист по автоматике, кровельщик, слесарь, техник дорожного строительства и техник-программист.
  • По состоянию на 21 мая 2021 года Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины.
  • По состоянию на 20 июля 2021 года в Польше насчитывалось около 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов.

Автор: Елена Коваленко