До конца года заменят еще две линии электропередач, протяженностью свыше 1,5 км каждая. Одна уже была введена в эксплуатацию в августе 2021-го.

В Первомайском карьере Северного ГОКа обновляют высоковольтные линии электропередач, которые служат для питания экскаваторов и буровых станков. На этот проект "Метинвест" выделил 4,2 млн грн.

Читайте также"Метинвест" провел первый в истории виртуальный пресс-тур на Мариупольский металлургический комбинат имени ИльичаВ 2021-м капитально ремонтируют три ЛЭП на карьере, в начале августа этого года уже ввели в эксплуатацию первую из трех запланированных линий.

"В ходе ремонта заменили 36 опор и 2 км высоковольтного провода. Причем опоры изготовили по новым технологиям, с бетонными подножками", - рассказал замначальника Первомайского карьера по инжинирингу Виталий Исак.

Отмечается, что после обновления ЛЭП увеличится надежность энергоснабжения оборудования карьера, повысится уровень безопасности.

Автор: Григорий Бондарь