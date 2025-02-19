Услуга будет полезна предприятиям, которые выполняют опасные задачи со специальной техникой.

На портале "Дия" запустили новую услугу для предпринимателей - Декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Ранее бизнес подавал предпринимательские декларации лично или по почте и тратил много времени на то, чтобы исправить ошибки при заполнении. Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в своем Telegram-канале.

"Если выполняете на предприятии опасные задачи со специальной техникой - задекларируйте ее на соответствие закону на портале "Дия". Декларацию подают предприниматели и юрлица - без бумажных документов и турне по учреждениям", - говорится в сообщении.

Чтобы подать декларацию онлайн нужно:

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Авторизоваться на портале "Дия". Выбрать услугу Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Внести необходимые данные и подать декларацию. Отслеживать статус декларации можно онлайн.

При заполнении декларации портал будет предоставлять подсказки, чтобы избежать ошибок.

Бизнес в Украине - последние новости

С марта 2022 года в Украине ежемесячно открывалось больше ФОП, чем закрывалось. Однако в конце 2024 года из-за роста налоговой нагрузки на предпринимателей ситуация изменилась

Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года: после перерыва почти в месяц нерабочих реестров, за несколько недель января было закрыто 61 455 ФОП, а открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей.

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