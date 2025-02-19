На портале "Дия" запустили новую услугу для предпринимателей - Декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Ранее бизнес подавал предпринимательские декларации лично или по почте и тратил много времени на то, чтобы исправить ошибки при заполнении. Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в своем Telegram-канале.
"Если выполняете на предприятии опасные задачи со специальной техникой - задекларируйте ее на соответствие закону на портале "Дия". Декларацию подают предприниматели и юрлица - без бумажных документов и турне по учреждениям", - говорится в сообщении.
Чтобы подать декларацию онлайн нужно:
- Авторизоваться на портале "Дия".
- Выбрать услугу Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.
- Внести необходимые данные и подать декларацию.
- Отслеживать статус декларации можно онлайн.
При заполнении декларации портал будет предоставлять подсказки, чтобы избежать ошибок.
Бизнес в Украине - последние новости
С марта 2022 года в Украине ежемесячно открывалось больше ФОП, чем закрывалось. Однако в конце 2024 года из-за роста налоговой нагрузки на предпринимателей ситуация изменилась
Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года: после перерыва почти в месяц нерабочих реестров, за несколько недель января было закрыто 61 455 ФОП, а открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей.