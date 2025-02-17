Всего за почти три года полномасштабной войны ФОПы уплатили 126 млрд грн налога.

С марта 2022 года в Украине ежемесячно открывалось больше ФОП, чем закрывалось. Однако в конце 2024 года из-за роста налоговой нагрузки на предпринимателей ситуация изменилась, сообщает платформа "Опендатабот".

"Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года: после перерыва почти в месяц нерабочих реестров, за несколько недель января было закрыто 61 455 ФОП. Для сравнения, открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за почти три года полномасштабной войны ФОП уплатили 126 млрд грн налога. Сумма единого налога, который платят предприниматели, растет год от года, кроме 2022 года. В прошлом году сумма поступлений от единого налога была в 1,6 раза больше, чем в 2021 году: 55,1 млрд грн против 34,8 млрд грн.

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Всего с начала полномасштабной войны 763 759 новых ФОП открылось в Украине. В то же время 684 995 предпринимателей решили закрыться за последние 3 года.

По данным аналитиков, чаще всего предприниматели, которые открывались уже после начала полномасштабного вторжения, выбирали розничную торговлю как основную сферу деятельности - 28,1% или 214,2 тысячи предпринимателей. В тройку также попали IT - 9,1% (69,5 тысяч) и оптовая торговля - 7,2% (54,6 тысячи).

По сравнению с периодом до начала полномасштабной в три раза увеличилось количество новых дел в сфере почты и курьерской деятельности. В 2,6 раза выросло количество новых ФОП связанных с образованием, и в 2,5 раза - в сфере финансов.

Кроме того, полномасштабная война и мобилизация заметно повлияли на гендерное распределение предпринимателей. Если в январе 2022 года каждый второй новый ФОП открывали женщины, то сейчас доля таких дел - 61%. Больше всего женщин-предпринимательниц среди новых ФОП в Хмельницкой (60,5%), Кировоградской (60,1%) и Полтавской областях (59,4%).

"Женщины чаще открывают бизнес в сфере услуг, образования и производства одежды, тогда как мужчины доминируют в строительстве, транспорте и логистике", - добавили аналитики.

Больше всего новых ФОП за время большой войны зарегистрировано в Киеве - 108 536, на Днепропетровщине (68 377) и Львовщине (60 009).

Бизнес в Украине во время войны - главные новости

В прошлом году более 11 тысяч компаний изменили юридический адрес регистрации из одного региона в другой. Так, переезды компаний из-за войны за год сократились на 18%. Также это на 25% меньше, чем до полномасштабного вторжения. Лидером по выписанным и зарегистрированным бизнесам стала столица.

Ранее сообщалось, что чуть больше четверти ФОПов планировали закрываться в ближайшее время. Причиной более половины респондентов назвали повышение налогов.

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