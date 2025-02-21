В некоторых странах с ней еще экспериментируют, а кое-где уже внедряют и частные предприятия, и государственные учреждения.

В мире появляется все больше сторонников установления официальной четырехдневной рабочей недели. В некоторых странах ее уже установили даже законодательно для отдельных категорий государственных служащих, пишет Condé Nast Traveler.

Движение за внедрение четырехдневной рабочей недели возглавляет организация 4 Day Week Global, которая запустила свою кампанию в Германии в конце 2023 года. Активисты продвигают принцип "100-80-100": 100% зарплаты, 80% рабочих часов и 100% производительности.

Движение вдохновляется успешными экспериментами с короткой рабочей неделей в Испании, Великобритании и Португалии. Они показали, что работая немного меньше, работники чувствуют себя более удовлетворенными балансом между личной жизнью и работой, а потому работают эффективнее, выполняя тот же объем работы за меньшее количество рабочих часов.

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Авторы публикации также приводят опыт 10 стран, где в той или иной степени поэкспериментировали с короткой рабочей неделей:

Япония . С апреля 2025 года в столице Японии Токио вводится 4-дневная рабочая неделя для государственных служащих. Инициатива, объявленная в декабре 2024 года, направлена на борьбу со снижением уровня рождаемости в стране и преждевременными смертями от чрезмерной усталости. Бельгия. Первая европейская страна, которая законодательно ввела 4-дневную рабочую неделю в 2022 году в рамках усилий по восстановлению после пандемии. Хотя работники все еще должны работать 40 часов в неделю, политика позволяет им сократить свой график до четырех дней. Германия. В рамках шестимесячной пилотной программы в 2023-2024 годах 41 организация ввела 4-дневную рабочую неделю с многообещающими результатами, поскольку 73% компаний стремились продолжать новую практику после окончания программы. Исландия . Эксперименты по сокращению рабочей недели здесь продолжались с 2015 по 2019 год. В конце концов к 2022 году более 51% работников страны перешли на 4-дневную рабочую неделю, что значительно повысило благосостояние и производительность работников. Дания . Хотя официально страна не ввела 4-дневную рабочую неделю, здесь и так средняя рабочая неделя составляет всего 37 часов. Австралия . В августе 2022 года в целом 26 австралийских компаний начали пилотную программу по 4-дневной рабочей неделе. Испания . Пилотный проект был реализован в 2023 году в Валенсии, затронув 360 000 работников. Теперь правительство разворачивает трехлетнюю пробную программу, чтобы поощрить компании принять эту практику. ОАЭ . В январе 2022 года город Шарджа стал первым эмиратом, который ввел 4-дневную рабочую неделю для государственных служащих. Хотя этот шаг еще не стал общенациональной политикой, он вызвал разговоры в ОАЭ о потенциале более широкого развертывания. Нидерланды . Сейчас страна имеет самую короткую среднюю рабочую неделю в мире - 29 часов. Гражданам законодательно разрешено выбирать неполный рабочий день, если работодатели не предоставят "существенных деловых причин" против этого, что делает страну инициатором гибкой политики труда. Великобритания : Испытание 4-дневной рабочей недели в Великобритании в 2022 году было самым масштабным в мире, в котором участвовали более 60 компаний и почти 3000 сотрудников. Ошеломляющий успех привел к тому, что многие компании-участницы переняли эту модель на постоянной основе. Великобритания показала, что пробная модель успешна для всех типов бизнеса: от продовольственных магазинов до технологических фирм.

Другие интересные новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, в Китае популярный зимний курорт пришлось закрыть из-за возмущения отдыхающих. Выяснилось, что из-за теплой погоды владельцы курорта решили укрыть местность хлопком и пеной, чтобы имитировать отсутствующий снег.

Также мы рассказывали, что в Таиланде турист проехал тысячу километров на такси в неправильном направлении. Этого бы никогда не произошло, если бы не языковой барьер и усталость путешественника.

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