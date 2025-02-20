Вместо снега местность укрыли ватой и пеной.

В Китае очередной скандал с подделкой туристических достопримечательностей. Только недавно китайский зоопарк прославился из-за вольеров с собаками, окрашенными под тигров. Теперь китайцев поймали на подделке снега на популярном зимнем курорте, пишет South China Morning Post.

В конце января в пригороде Чэнду (провинция Сычуань, центральный Китай) открылась туристическая локация "Заснеженный поселок Чэнду", которую позиционировали как образцовый зимний курорт. Однако сразу же посетители начали жаловаться, что "снег", насыпанный вокруг коттеджей и разбросанный на лесных тропинках, на самом деле был хлопком, смешанным с мыльной пеной.

"Я чувствую себя обманутым. Думаю, мой интеллект оскорбили!" - пожаловался в соцсети один из туристов.

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Представитель компании, управляющей туристическим объектом, признал, что "снег" был сделан из ваты, и его убрали после реакции общественности.

"В прошлом каждую зиму шел снег. Поэтому мы модернизировали эту территорию, превратив ее в туристическую территорию, и широко рекламировали ее до ее открытия. Мы ждали прихода снега. К сожалению, погода не была на нашей стороне", - сказал работник компании.

В итоге негативная реакция была настолько большой, что туристический объект пришлось закрыть, и пока неизвестно, когда его снова откроют.

"Нам искренне жаль, что мы не можем продемонстрировать настоящую снежную сцену и заставляем посетителей изменить свои планы путешествия", - заявила компания-оператор объекта.

Фейковые туристические объекты в Китае

Как писал УНИАН, китайские зоопарки довольно регулярно попадают в скандалы из-за того, что выдают окрашенных собак за диких зверей. Например, в городе Тайчжоу зоопарк покрасил песиков породы чау-чау под медвежат вида большая панда и посадил в вольеры. Позже собак перекрасили под тигрят.

Но окрашенными животными дело не ограничивается. Ранее мы рассказывали, что потрясающий горный водопад на горе Юньтай, который привлекает много туристов, оказался частично поддельным - часть воды в него закачивают насосами через трубы.

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