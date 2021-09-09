Возраст украинцев для выхода на пенсию напрямую зависит от наличия у них необходимого трудового стажа.
Об этом говорится в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Как говорится в законе, трудовым стажем считаются годы, в которые сам украинец или его работодатель делали отчисления в Пенсионный фонд.
Каким должен быть стаж для выхода на пенсию:
- выход на пенсию в 60 лет - 28 лет стажа;
- выход на пенсию в 63 года - 18 лет стажа;
- выход на пенсию в 65 лет - 15 лет стажа.
Что делать, если нет необходимого стажа:
Украинцы, у которых нет необходимых 15 лет трудового стажа будут получать социальную помощь в размере прожиточного минимума.
Кто и на какие льготы может рассчитывать:
Украинки 1961 года рождения и старше могут выйти на пенсию раньше 60 лет, если у них есть 28 лет трудового стажа.
В 55 лет выйти на пенсию могут те женщины, которые родились раньше 30 сентября 1956 года.
Какая сейчас средняя пенсия по Украине:
- средняя пенсия по Украине - от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);
- пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).
- от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).
- от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);
- от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);
- более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).
Кому и когда поднимут пенсии в 2022 году:
- с 1 января 2022 года пересчитают пенсии ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью;
- с 1 марта будет проведена общая индексация пенсий для примерно 10 млн пенсионеров;
- в марте 2022 года повысят компенсации украинцам старше 75 лет;
- с 1 июля пересчитают прожиточный минимум: в результате вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за стаж сверх нормы;
- с 1 октября вырастет минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый трудовой стаж;
- с 1 декабря повысят прожиточный минимум, а также минимальные, максимальные пенсии и надбавки.
- Также Минсоцполитики предлагает расширить программу ежемесячных доплат пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.
Накопительные пенсии: что необходимо знать
- Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
- Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
- В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
- 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.
- 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.