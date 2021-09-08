Для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установили минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн.

С 1 октября 2021 года в Украине запланировано повышение выплат для пенсионеров, которые достигли 75 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установили минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они получат доплату в размере 400 грн.

С 1 декабря будут повышены выплаты:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Какая сейчас средняя пенсия по Украине:

средняя пенсия по Украине - от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);

пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Кому и когда поднимут пенсии в 2022 году:

с 1 января 2022 года пересчитают пенсии ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью;

с 1 марта будет проведена общая индексация пенсий для примерно 10 млн пенсионеров;

в марте 2022 года повысят компенсации украинцам старше 75 лет;

с 1 июля пересчитают прожиточный минимум: в результате вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за стаж сверх нормы;

с 1 октября вырастет минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый трудовой стаж;

с 1 декабря повысят прожиточный минимум, а также минимальные, максимальные пенсии и надбавки.

Также Минсоцполитики предлагает расширить программу ежемесячных доплат пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко