Дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове и Киеве.

Для многих украинцев аренда жилья занимает большую часть месячного бюджета. В разных регионах соотношение стоимости аренды к зарплате существенно отличается: если в одних городах жители отдают на жилье почти весь доход, то в других расходы значительно ниже.

В OLX Недвижимость подсчитали, сколько денег украинцы тратят на долгосрочную аренду жилья (однокомнатной квартиры) в разных регионах Украины.

Дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове и Киеве. Жители Ужгорода тратят больше всего средств - 75% дохода уходит на аренду, поскольку медианная стоимость жилья составляет 16 900 грн при средней зарплате 22 500 грн. Во Львове аренда стоит 17 000 грн, что составляет 68% от дохода. В столице - 15 999 грн, что составляет 65% при средней заработной плате 24 500 грн.

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Самое низкое соотношение стоимости аренды к зарплате наблюдается в Херсоне: чтобы снять однокомнатную квартиру, придется отдавать 15% от средней зарплаты, которая составляет 20 000 грн. Чуть больше тратят на аренду харьковчане 20% от зарплаты 20 000 грн. В Запорожье и Николаеве - 27% от дохода при зарплате 18 500 грн. В Одессе, Сумах и Кропивницком расходы на аренду составляют 36% от дохода: в Одессе при зарплате 22 500 грн, в Сумах при 18 000 грн и Кропивницком - 18 225 грн.

Достаточно умеренными можно назвать города, где аренда жилья составляет около 50% от зарплаты. Среди них - Полтава, Черкассы, Винница, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Специалисты отметили, что рынок недвижимости в Украине продолжает адаптироваться к экономическим условиям и ситуации с безопасностью в стране.

"Расходы украинцев на аренду жилья существенно различаются в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. В регионах вблизи зон ведения активных боевых действий они составляют 15-30%. В то же время во Львове, Ужгороде и Киеве расходы на аренду забирают львиную долю доходов", - говорится в исследовании.

Аренда жилья в Украине - последние новости

Стоимость аренды однокомнатных квартир во многих городах Украины изменились. За последние полгода такое жилье подешевело в пределах 2-31%.

По данным Lun.ua, сильнее всего аренда упала в Полтаве - на 31%, до средних 9000 гривен. Кроме того, подешевели квартиры в Ужгороде - на 10%, а во Львове - на 9%.

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