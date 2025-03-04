За последний год цены на аренду жилья в популярном сегменте выросли на 30-40%.

Весной 2025 года стоимость аренды жилья в Украине может вырасти на 10-15%. Об этом в комментарии УНИАН рассказал исполнительный директор Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

"Я думаю, что весна может показать 10-15 процентов по сравнению с осенью. Это может быть не только в Киеве, но и в крупных городах, таких как Львов, если запад Украины брать. Из крупных городов в Виннице также цены будут расти, потому что аренда достаточно быстро сдается", – сказал он.

По его словам, за последний год цены на аренду в популярном сегменте – до 20 тысяч гривень – выросли на 30-40%. Спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры остается высоким, особенно в Киеве, Львове, Виннице и центральных и западных регионах.

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При этом в сегменте свыше тысячи долларов цены остаются неизменными, поскольку арендаторов на такие квартиры и жилье не так много.

"Однокомнатная квартира в рынке не задерживается долго – два-три дня и она сдается. Это говорит о том, что спрос достаточно активен на такие квартиры. Следовательно, если спрос активен, то это, по законам экономики, означает, что цены будут расти", – сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что в отличие от прошлых лет, сейчас арендаторы чаще меняют жилье в пределах одного города, а не из-за возвращения из-за границы или внутренней миграции.

Рынок жилья в Украине

В феврале президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха заявила, что из-за большого количества внутренних переселенцев на Ивано-Франковщине, Львовщине, Буковине, Закарпатье продолжается "строительный бум". При этом в восточных, южных областях спрос на жилье мал из-за близости линии фронта.

Первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева отметила, что украинцы чаще всего берут в ипотеку на первичном рынке одно- и двухкомнатные квартиры преимущественно в столице и на Западе Украины.

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