В CPTPP входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.

1 февраля Великобритания официально проинформировала 11 стран-членов «Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства» (CPTPP) о намерении вступить в торговый блок.

Об этом написала в Twitter министр торговли Британии Лиз Трусс.

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Она отметила, что членство в CPTPP облегчит доступ на рынки некоторых из самых быстрорастущих экономик мира, позволит создать новые рабочие места в Великобритании и улучшить глобальную торговую систему.

«Мы стоим в начале очереди и с нетерпением ждем начала официальных переговоров в ближайшие месяцы», — отметила министр.

В британском правительстве подчеркнули, что Британия подала заявку на присоединение к CPTPP через год после выхода из Евросоюза, который также является одним из крупнейших торговых блоков в мире.

CPTPP было создано после того как в январе 2017 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. В CPTPP входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. В странах-членах блоках проживает около 500 млн человек.

Зона свободной торговли с Великобританией: что известно

8 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.

16 декабря Верховная Рада ратифицировала данное соглашение.

С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Великобританией.

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Автор: УНИАН