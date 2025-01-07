Премьер говорит, что не верит в силовой сценарий.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала Соединенные Штаты Америки важнейшим и ближайшим союзником ее страны. Заявление прозвучало на фоне напряженности вокруг Гренландии.

В интервью телеканалу TV 2, которое она дала после громкой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, Фредериксен сказала, что не верит в возможность использования Штатами военной или экономической силы для обеспечения контроля над Гренландией:

"У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до этого".

Премьер приветствовала интерес американцев к ситуации в Северной Атлантике. "Как очень близкий союзник США, я считаю, что есть основания приветствовать растущий американский интерес. Но это должно происходить с уважением к гренландскому народу. В то же время это должно быть сделано таким образом, чтобы Дания и США могли продолжать сотрудничать в НАТО", - добавила она.

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Ранее Фредериксен сказала журналистам, что Гренландия не продается, однако Дания приветствует американские инвестиции в нее. "Мы четко заинтересованы в том, чтобы именно США играли большую роль в этом регионе, а не, например, Россия", - цитирует ее Bloomberg.

Трамп хочет контролировать Гренландию

Как сообщал УНИАН, сегодня американский политик заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии и отдать ее Соединенным Штатам Америки.

Это не первое подобное заявление - ранее он говорил, что контроль над Гренландией абсолютно необходим для американских интересов. После этого стало известно, что король Дании изменил королевский герб, добавив туда изображения, символизирующие Гренландию и Фарерские острова.

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