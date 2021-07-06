Сервис начал работу с 29 июня.

Фонд государственного имущества Украины презентовал сервис автоматической оценки объектов недвижимости, который бесплатно предоставляет гражданам отчеты об оценке объектов недвижимости, необходимые для совершения сделок купли-продажи.

По словам заместителя главы фонда Юлии Беловой, запуск услуги позволит украинцам сэкономить около 1 млрд грн. Она подчеркнула, что сервис автоматического определения оценочной стоимости имущества по сути своей является альтернативой платным услугам оценщиков.

"Это не навязчивая услуга, а выбор, который мы предоставляем каждому гражданину Украины. Раньше была только одна опция – воспользоваться услугой оценщика, заплатить от 500 до 1500 гривен и получить отчет об оценке, который еще надо было подождать. Теперь мы предоставили альтернативную возможность воспользоваться справкой об оценочной стоимости такого имущества, которая формируется автоматически средствами интернета, не требует посещения ни одного учреждения, формируется в течение 2 секунд с момента заведения всех параметров объекта», - сказала она.

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Белова добавила, что сервис поможет предотвращать искусственное занижение стоимости недвижимости и будет способствовать повышению прозрачности рынка.

Для формирования отчета используются обезличенные данные из трех источников: с внешнего рынка (по данным поисковых систем ЛУН и OLX, с которыми фонд подписал соответствующие меморандумы), из отчетов об оценке, которые внесены оценщиками в единую базу, а также из данных о фактических ценах сделок, которые вносятся нотариусами.

Воспользоваться сервисом можно, имея электронную подпись или идентификатор ID.gov.ua, по следующей ссылке – https://evaluation.spfu.gov.ua/.

Замглавы фонда добавила, что сервис запустили 29 июня. В первый же день запуска системы ею воспользовались 3500 граждан, а 1500 нотариусов осуществили проверки отчетов и справок об оценке недвижимости, после чего заключили сделки. По состоянию на сегодня сервис выдал гражданам более 25 тысяч справок, а нотариусы совершили более 10 тысяч сделок на основе справок и отчетов по оценке.

Через полгода планируется усовершенствовать алгоритм работы сервиса, для чего будут сопоставлены данные из трех источников, на которых он базируется.

Как добавил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, запуск сервиса является вторым из четырех этапов комплексной реформы оценочной деятельности. Первым этапом была ликвидация площадок-посредников с 1 февраля 2020 года.

Третьим этапом должно стать принятие законопроекта о ликвидации так называемой фракционной оценки.

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«На сегодняшний день Украина имеет такой рудимент, как необходимость при продаже домохозяйства, дачи или домика в деревне обращаться к двум разным оценщикам, которые оценивают отдельно здание и землю. Потом вся эта база все равно сливается Фонду госимущества, и дальше еще дважды надо подписывать сделку продажи строения. Мы разработали законопроект, который объединяет в единую процедуру, облегчающую куплю-продажу домохозяйства", - сказал Сенниченко.

Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Последним шагом должно стать принятие законопроекта о внедрении международных стандартов оценочной деятельности для всего, что оценивается в Украине.

Глава Фонда госимущества выразил надежду, что эти законопроекты парламент примет до конца года.

Автоматическая оценка недвижимости в Украине: предыстория

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества, известной как «площадки Яценко».

Согласно пояснительной записке к документу, этим законом с 1 января 2020 года вводится значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью. Так, благодаря этой системе любой человек может получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить сделку по объекту недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта, определенной модулем автоматически, гражданин имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе.

Кроме того, благодаря этому закону нотариусы получили право бесплатного доступа к единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, которые будут храниться в электронной форме.

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Автор: Дмитрий Шварц