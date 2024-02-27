По словам Йеллен, для этого существуют весомые международные правовые, экономические и моральные аргументы.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила самую сильную публичную поддержку идеи конфискации примерно 300 миллиардов долларов из замороженных активов центробанка России и использования их для долгосрочной реконструкции Украины, пишет The Associated Press.

"Для нашей коалиции необходимо срочно найти способ разблокировать использование этих замороженных активов, чтобы поддержать продолжение сопротивления Украины и ее долгосрочную реконструкцию. Я считаю, что существуют весомые международные правовые, экономические и моральные аргументы для движения вперед", – сказала Йеллен в ходе выступления в Бразилии, где собираются министры финансов и глав центробанков G20.

По ее словам, "очень маловероятно", что использование замороженных средств повредит положению доллара в мировой экономике, "особенно учитывая уникальность ситуации, когда Россия нагло нарушает международные нормы".

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"Реальных альтернатив доллару, евро и иене нет", – сказала глава Минфина США.

По словам журналистов, США и союзники заморозили сотни миллиардов долларов в российских иностранных активах в ответ на вторжение Москвы в Украину. Эти миллиарды остаются неиспользованными. Большинство средств центрального банка России находятся в ЕС.

Конфискация активов РФ

Евросоюз, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) в виде ценных бумаг и наличных денег, причем более двух третей из них иммобилизованы в ЕС. Группа экспертов-юристов усилила аргументацию в пользу ареста замороженных этих активов, утверждая, что такие действия разрешены международным правом, учитывая масштабы войны в Украине.

США впервые в истории передали другой стране конфискованные российские активы, которые будут направлены на поддержку Украины. На Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар объявили о переводе 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов.

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