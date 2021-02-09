Индекс Nikkei с пятницы вырос на 2,36% и достиг отметки 29,505, что является самым высоким уровнем с августа 1990 года.

Акции японских компаний продолжают расти третий день подряд на фоне сильной отчетности компаний, что позволило индексам Nikkei и Topix побить 30-летние максимумы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Токийской фондовой биржи, совокупная рыночная стоимость компаний, котирующихся на этой бирже, взлетела до рекордных $6,75 трлн.

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В числе самых активно растущих — акции Kobe Steel, которые с пятницы подорожали на 21%, Nippon Steel — на 11,2%, Softbank — на 10%.

Индекс Nikkei с пятницы вырос на 2,36% и достиг отметки 29,505, что является самым высоким уровнем с августа 1990 года. Индекс Topix вырос на 2,4% до отметки 1,925, и это самый высокий показатель с июня 1991 года.

"На фоне распространения вакцин и снижения ежедневного числа заражений COVID-19 растут надежды на нормализацию ситуации в экономике", - считает директор по инвестициям в Японии в Credit Suisse Private Banking Соитиро Мацумото.

Японский рынок акций

По состоянию на 8 февраля 2020 года главный биржевой индекс Токийской биржи, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, — Nikkei 225 — достиг самого высокого уровня с августа 1990 года. Он поднялся до отметки 29 351,54 пункта (+2%).

Индекс Nasdaq и новые стандарты

2 декабря 2020 года биржа Nasdaq обратилась к комиссии по ценным бумагам США с просьбой разрешить ей ввести новые стандарты в отношении компаний, которые торгуются на бирже.

По новым правилам, которые предлагает ввести Nasdaq, советы директоров большинства компаний должны включать директора-женщину, представителя ЛГБТ-сообщества и одного человека, "недопредставленного меньшинства".

7 декабря 2020 года биржевой индекс Nasdaq обновил исторический максимум.

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Автор: Елена Коваленко