Максимальное значение Nikkei 225 в начале торгов 8 февраля — 29 397,57 пункта.

Главный биржевой индекс Токийской биржи, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, — Nikkei 225 — достиг самого высокого уровня с августа 1990 года.

Он поднялся до отметки 29 351,54 пункта (+2%). Это следует из данных сайта биржи.

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Максимальное значение Nikkei 225 в начале торгов 8 февраля — 29 397,57 пункта.

Предыдущий максимум ключевого японского биржевого индекса с 1990 года был зафиксирован 7 января, когда на фоне протестов в Капитолии США он поднялся до 27 553,04 пункта. Нынешний рост эксперты связывают с надеждами инвесторов на скорое принятие в США дополнительных экономических мер.

Биржевой индекс TOPIX, который рассчитывается как средневзвешенная капитализации 538 японских компаний, вырос на 1,5%, до 1919,35 пункта.

В середине января новый президент США Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики на $1,9 трлн. В нем содержатся меры по поддержке граждан и бизнеса. Кроме того, Байден обещал усилить борьбу с последствиями пандемии.

Индекс Nasdaq и новые стандарты

2 декабря 2020 года биржа Nasdaq обратилась к комиссии по ценным бумагам США с просьбой разрешить ей ввести новые стандарты в отношении компаний, которые торгуются на бирже.

По новым правилам, которые предлагает ввести Nasdaq, советы директоров большинства компаний должны включать директора-женщину, представителя ЛГБТ-сообщества и одного человека, «недопредставленного меньшинства».

По состоянию на 7 декабря 2020 года Биржевой индекс Nasdaq обновил исторический максимум.

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Автор: Елена Коваленко