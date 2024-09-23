По словам министра торговли США Джина Раймондо, этот шаг является "исключительно мерой по обеспечению национальной безопасности".

Администрация Байдена предлагает ввести правило, блокирующее продажу и импорт китайского и российского оборудования и программного обеспечения для подключенных автомобилей.

Это должно укрепить безопасность США против хакерской угрозы, которую Министерство торговли называет "очень реальной", пишет Bloomberg.

По словам министра торговли США Джина Раймондо, этот шаг является "исключительно мерой по обеспечению национальной безопасности".

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"Мы сосредоточены на угрозе национальной безопасности, очень реальной угрозе, которую подключенные автомобили представляют для нашей страны и американского народа", - пояснил он.

Предлагаемый запрет направлен на защиту автомобилей, которые могут обмениваться данными через Wi-Fi, Bluetooth, сотовую связь или спутниковые системы, что становится все более распространенным явлением в новых автомобилях. По словам чиновников, эти системы подвержены риску иностранного вмешательства, которое может привести к сбоям и саботажу.

Борьба против китайского автопрома

Чиновники США и Европы утверждают, что китайское правительство и местные автопроизводители несправедливо субсидируют отрасль, заявляя, что это может привести к потоку дешевого импорта, который искажает рынок. Это побудило и США, и ЕС повысить тарифы на китайские электромобили. Китай отрицает, что его системы представляют угрозу безопасности, и заявляет, что тарифы являются попыткой подавить конкуренцию.

Канада ввела драконовские пошлины на электромобили и сталь из Китая. Премьер-министр Джастин Трюдо объяснил это тем, что Китай "играет по другим правилам".

Подключенные автомобили представляют особую угрозу, поскольку они глубоко встроены в инфраструктуру США, сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, включая зарядные станции, системы хранения и выработку электроэнергии.

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