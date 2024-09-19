Союзники предоставляют Украине все больше ПВО, но этого недостаточно.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что есть три ключевых элемента, которые помогут Украине защитить свою энергосистему от российских обстрелов в краткосрочной перспективе.

"Здесь есть три элемента - и опять же, это то, над чем мы с моей командой работаем каждый день. Первое - это предоставление дополнительных систем ПВО", - заявил Салливан в интервью Фариду Закарии во время 20-й ежегодной встречи YES в Киеве.

Он напомнил, что страны НАТО объявили о пяти дополнительных стратегических системах ПВО - четыре ЗРК Patriot и один SAMP/T для Украины. Сейчас ожидают, чтобы один из партнеров обеспечил доставку. Кроме того, Вашингтон работает над поставками других системы. Вторым элементом, по словам Салливана, является пассивная защита.

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"Многие из этих энергетических подстанций, трансформаторов и т.д. разрушаются не баллистическими ракетами, а иранскими дронами. Но вред от этих дроновых ударов может быть значительно снижен, если строить специальные бетонированные барьеры, чтобы нейтрализовать их. Это несколько разгружает систему ПВО. Украина достигла немалых успехов в этом плане, но, откровенно говоря, надо сделать еще больше. И мы стараемся предоставлять Украине инструментарий, чтобы защитить таким образом еще больше объектов энергетики", - пояснил он.

Третий элемент - быстрое восстановление после ударов. Салливан сказал, что только на этой неделе Штаты предоставили сотни миллионов долларов, чтобы Украина быстро отремонтировала систему и стабилизировала напряжение, чтобы производить достаточно электроэнергии накануне зимы.

"Но это требует повседневных усилий, поскольку эти жестокие удары наносятся постоянно, Россия стремится погрузить Украину в темноту, особенно перед зимой", - возмущенно подытожил представитель президента США.

Украинская энергосистема - последние новости

Politico писал, что без разрешения на удары по РФ украинская энергетика зимой не выстоит в войне. Сейчас 55 процентов энергии в Украине производится на трех действующих атомных электростанциях.

"Если парализовать работу трех атомных электростанций, то для Украины в энергетической войне все будет кончено, что снизит ее боеспособность, обвалит экономику и ослабит ее позиции в случае начала мирных переговоров", - пишет Politico.

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