Большинство сайтов представляют собой фермы контента - низкокачественные веб-сайты, управляемые анонимными источниками.

Новостная рейтинговая группа NewsGuard обнаружила 49 новостных веб-сайтов, созданных чат-ботами с искусственным интеллектом.

Как сообщает Bloomberg, NewsGuard задокументировал, как чат-боты генерировали ложь для опубликованных материалов. Некоторые сайты оформлены как новостные с общими названиями, такими как News Live 79 и Daily Business Post, в то время как другие делятся советами по образу жизни, новостями о знаменитостях.

Однако никто не сообщает, что они обновляют контент с помощью чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT от OpenAI Inc. и, возможно, Google Bard от Alphabet Inc., которые могут генерировать подробный текст на основе простых пользовательских подсказок.

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Большинство сайтов представляют собой фермы контента - низкокачественные веб-сайты, управляемые анонимными источниками, которые публикуют посты для привлечения рекламы. Веб-сайты базируются по всему миру и публикуются на нескольких языках, включая английский, португальский, тагальский и тайский, говорится в отчете NewsGuard.

NewsGuard

Журналистский и технологический инструмент, который оценивает доверие к новостным и информационным веб-сайтам и отслеживает дезинформацию в сети.

Рейтинги доверия NewsGuard для новостных веб-сайтов основаны на девяти критериях, связанных с журналистской практикой источника. На основе девяти критериев каждому сайту присваивается оценка доверия от 0 до 100 и общий рейтинг красного цвета (в целом ненадежный) или зеленого (в целом заслуживающий доверия).

NewsGuard утверждает, что оценил более 6000 источников новостей, на долю которых приходится 95% взаимодействия с новостями в США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Искусственный интеллект

Всемирный экономический форум заявил о том, что около 75% компаний, опрошенных ВЭФ, заявили, что в течение пяти лет планируют внедрить технологии искусственного интеллекта, что, по их прогнозам, приведет к сокращению до 26 млн рабочих мест.

Согласно прогнозу в ближайшие годы мировые рынки труда столкнутся с массовыми сокращениями, связанными с тем, что искусственный интеллект сможет полностью заменить определенные специальности.

Такие технологии, как искусственный интеллект, ускоряют сокращение канцелярской работы, одновременно увеличивая спрос на специалистов по технологиям и кибербезопасности.

Почти четверть всех рабочих мест в мире изменится в результате внедрения ИИ, диджитализации и других экономических изменений, таких как переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек поставок.

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