127 компаний уже добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушении санкций.

С начала российского вторжения в Украину более 100 британских компаний признались в нарушении антиросийских санкций.

Как сообщает Financial Times, за мониторинг нарушений отвечает Управление по применению финансовых санкций Министерства финансов. Предприятиям, которые нарушили санкции, советуют рассмотреть возможность признания нарушений, чтобы обеспечить максимальную снисходительность.

Санкции могут варьироваться от бездействия или предупреждения до гражданского наказания, или уголовного преследования. Финансовые штрафы не имеют ограничения.

Видео дня

127 компаний уже добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушении санкций. Добровольно признавая нарушения и сотрудничая со следствием, компании могут уменьшить штрафы.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания сформировала самый строгий пакет санкций против крупной экономики, наложив мораторий на юридические лица Великобритании, которые имеют дело с более чем двумя десятками банков и более 100 олигархами.

Масштабы санкций стали серьезным испытанием для британского бизнеса, учитывая, насколько Россия более интегрирована в мировую экономику по сравнению с другими режимами, находящимися под санкциями, таких как Иран и Северная Корея, которые не имеют таких взаимосвязей с экономиками других стран.

Антироссийские санкции

В июне 2023 года стало известно о том, что ЕС может смягчить 11-й пакет антироссийских санкций. Сообщалось, что ряд предложений, первоначально выдвинутых исполнительным органом блока, будут смягчены.

4 ноября 2023 года сообщалось о том, что 12-й пакет антироссийских санкций в работе: в Еврокомиссии раскрыли первые детали.

Вас также могут заинтересовать новости: