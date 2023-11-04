Санкции будут предусматривать более жесткие меры по верхнему пределу цен на нефть.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о подготовке 12-го пакета санкций против Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, речь шла на ее совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Мы продолжим заставлять Россию платить за ее агрессивную войну", - сказала фон дер Ляйен.

Она уточнила, что действующие санкции глубоко повлияли на российскую экономику.

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"Очень скоро мы предложим странам-членам наш 12-й пакет санкций", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

В частности, санкции будут введены против тех, кто причастен к военному вторжению и оккупации Украины, к жестокому похищению детей, и против тех, кто распространяет фейковые новости и пропаганду.

"Более того, новый санкционный пакет будет включать новые импортные и экспортные запреты. И будет включать более жесткие меры по верхней границе цен на нефть", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также будут усилены приниматься меры по исключению обхода ранее введенных санкций. Президент ЕК отметила, что по всем этим вопросам происходит тесная координация с партнерами из "Большой семерки". Как ожидается, предложения по 12-й пакету санкций будут представлены на следующей неделе.

12-й пакет санкции ЕС против РФ - это надо знать

21 июня в Европейском Союзе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. С момента принятия последнего пакета антироссийских санкций ЕС уже прошло четыре месяца, и эта пауза уже вызвала беспокойство украинских властей.

Появлялись сообщения о том, что 21-22 октября страны Европейского союза начнут обсуждение очередного пакета санкций.

Редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк утверждал, что в ЕС надеются прийти к соглашению относительно нового пакета в ноябре, но это, вероятно, произойдет в декабре.

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