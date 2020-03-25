Кабмин рекомендовал предприятиям не увольнять людей

Постановление предусматривает обеспечение на время карантина трудовых прав работников, выполняющих предусмотренную трудовым договором работу дома.

Кабинет министров Украины принял постановление об обеспечении трудовых прав госслужащих и работников предприятий, учреждений и организаций с рекомендациями не увольнять сотрудников, работающих удаленно или находящихся в отпуске за свой счет во время карантина.

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«Рекомендуем воздержаться от увольнения граждан по пунктам 1, 3 и 4 статьи 40 Кодекса законов о труде. Речь идет о реорганизации, ликвидации предприятия, а также прогулах, то есть те основания, которые объективно могут возникнуть в связи с карантином и чрезвычайной ситуацией», - сказал министр юстиции Денис Малюська во время заседания.

Соответствующее решение принято на заседании правительства с дальнейшей доработкой отдельных положений постановления в течение одного дня.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назвало сохранение занятости одной из ключевых задач правительства на период карантина.

Кабинет министров Украины принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля.