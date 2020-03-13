Зеленский заявил о ликвидации ГАСИ

Ранее неоднократно президент заявлял о том, что эта коррупционная структура исчезнет.

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего выездного заседания Кабинета министров заявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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"Мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу сейчас три слова, которые, как мне кажется, ждал весь честный строительный бизнес Украины. Мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, процесс получения государственных услуг будет удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие таких решений", - сказал Зеленский.

Зачитывая повестку дня, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня Кабмин планирует принять решение о ликвидации ГАСИ.

"Сегодня ГАСИ – это структура, которая объединила в себе много функций. Лицензирование, контроль, надсмотр, разрешения и некоторые параметральные вещи. Мы приводим структуру градостроительной отрасли в соответствие с лучшими развитыми структурами, которые действуют в мире", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Зеленский и премьер Шмыгаль заявляли, что вопрос с ликвидацией ГАСИ решенным и обещали представить концепцию того, что придет на смену инспекции.