цей матеріал доступний українською

Гончарук назвал "хорошей идеей" ликвидировать Госархстройинспекцию

14:49, 17 января 2020
Разное
189 0
Премьеру все больше нравится идея ликвидировать ГАСИ / фото dabi.gov.ua

Читайте такжеКабмин намерен бороться с коррупцией до "полного ее исчезновения"

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве.

"Ликвидировать ГАСИ - хорошая идея. Мне все больше нравится. Над этим еще надо подумать, но эта идея мне очень нравится", - сказал он.

Гончарук отметил, что правильной системой является ответственность архитектора от начала и до конца строительства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter