Гончарук назвал "хорошей идеей" ликвидировать Госархстройинспекцию

Премьер отметил, что правильным является ответственность архитектора до конца строительства.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал хорошей идеей ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

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Об этом он заявил на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве.

"Ликвидировать ГАСИ - хорошая идея. Мне все больше нравится. Над этим еще надо подумать, но эта идея мне очень нравится", - сказал он.

Гончарук отметил, что правильной системой является ответственность архитектора от начала и до конца строительства.