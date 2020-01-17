Гончарук назвал "хорошей идеей" ликвидировать Госархстройинспекцию
14:49, 17 января 2020Разное
189 0
Премьер отметил, что правильным является ответственность архитектора до конца строительства.
Премьеру все больше нравится идея ликвидировать ГАСИ / фото dabi.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук назвал хорошей идеей ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).
Читайте такжеКабмин намерен бороться с коррупцией до "полного ее исчезновения"
Об этом он заявил на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве.
"Ликвидировать ГАСИ - хорошая идея. Мне все больше нравится. Над этим еще надо подумать, но эта идея мне очень нравится", - сказал он.
Гончарук отметил, что правильной системой является ответственность архитектора от начала и до конца строительства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter