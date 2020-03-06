Гостиницу «Днипро» в центре Киева в мае выставят на продажу

Стартовая цена объекта будет равна балансовой стоимости – около 250 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на аукцион гостиницу «Днипро», которая расположена в центре Киева, уже в мае этого года, о чем на конференции «Управление государственным имуществом» заявил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

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«Сейчас мы начинаем проводить налоговый, финансовый и технический аудиты. Для понимания рынка гостиничного бизнеса в Киеве для инвесторов также будет подготовлен профессиональный анализ рыночной ситуации. Далее состоится аукцион, в котором смогут принять участие и украинские, и международные инвесторы», - цитирует Сенниченко пресс-служба фонда.

По его словам, стартовая цена объекта, согласно закону о приватизации, будет равна балансовой стоимости, а это около 250 млн грн. Аукцион будет происходить по английской методике на повышение цены.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году от приватизации планируется привлечь 12 млрд грн в государственный бюджет.